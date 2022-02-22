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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي قرر عقد اجتماع بطلب من أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمكسيك، بعد ساعات قليلة.

وأعلن مسئول أمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا، ردا على قرار فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.

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وقال مسئول أمريكي لوسائل إعلام أمريكية إن روسيا كانت لديها قوات في دونباس خلال آخر 8 سنوات وبالتالي لا عقوبات شاملة بعد.

وأضاف: "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان هجوما على اوكرانيا المستقلة ذات السيادة".

وتابع: "خطاب بوتين كان موجها للشعب الروسي لتبرير الحرب، وكما توقعنا، في الساعة الاخيرة يقوم بوتين بنشر قوات في لوهانسك ودونيتسك".

وذكر: "سنتخذ اجراءات اضافية اليوم الثلاثاء من اجل محاسبة روسيا لانتهاكها القانون الدولي، وسنواصل السعي من اجل الحل الدبلوماسي ولا شك لدينا بالخطوات المستقبلية ونحن مستعدون للرد السريع والحاسم".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

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