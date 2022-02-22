تشيلسي يتقدم على ليل بهدف هافرتز في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كاي هافرتز كاد أن يفتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة السابعة عندما استلم الكرة وقام بتسديدها من داخل منطقة جزاء ليل صوب الجهة الأرضية اليسرى لمرمى ليل، لكن جارديم تصدى لتسديدته ببراعة محولًا إياها لركلة ركنية.

وتحول حكيم زياش لتنفيذ الركلة الركنية من الجهة اليسرى، ليقوم بإرسال كرة عرضية بالمقاس على رأس هافرتز، الذي سددها في الشباك، معلنًا عن الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة الثامنة.

انحسر اللعب بعد ذلك في وسط الملعب، حيث خلى الشوط الأول من أي فرص خطرة من كلا الفريقين، لينتهي على نتيجة تقدم تشيلسي أصحاب الأرض بهدف نظيف.

تشكيل ليل

وضم تشكيل ليل كل من:

في حراسة المرمى: ليو جارديم

خط الدفاع: زكي تشيليك – جوزيه فونتي – سيفن بوتمان - تياجو دجالو

خط الوسط: ريناتو سانشيز – بنجامين أندري – أمادو أونانا – شيكا

خط الهجوم: جوناثان بامبا – جوناثان ديفيد

تشكيل تشيلسي

وشهد تشكيل تشيلسي عدم تواجد البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن - تياجو سيلفا - أنطونيو روديجير

خط الوسط: سيزار أزبيلكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم: حكيم زياش - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز