رئيس خطة النواب: الضريبة على التصرفات العقارية 2.5% منذ 40 عاما.. فيديو

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع قانون الضريبة علي الدخل تم إرجاعه إلي لجنة الخطة والموازن للعمل علي تعديل مادة واحدة به، وهي ضريبة التصرفات العقارية فقط .

واضاف فخري الفقي خلال لقائه في برنامج "السلطة التشريعية " المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، إن الضريبة علي التصرفات العقارية نسبتها 2.5% منذ 40 عاما حتي الآن، مؤكدا أن هناك أراء ترى أن ضريبة التصرفات العقارية تعرقل عملية تسجيل العقارات.

واوضح فخري الفقي، أن تسجيل العقارات له مميزات عديدة، منها ارتفاع سعر العقار، ويمكنه أيضا أن يأخذ ضمان المنزل من البنوك اذا كان العقار مسجلا.