ربنا يديم علينا النعم.. منى عبدالغني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية منى عبد الغني، جمهورها، بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منى عبد الغني من أستديو برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ،وكتبت معلقة لجمهورها من خلال صورتها :"ربنا يديم علينا النعم ويغير حالنا دائما للأفضل صباحكم جميل".

وكانت قد تعافت الإعلامية منى عبدالغني، تماما من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية .

وأعلنت منى عبد الغني عبر حسابها على «إنستجرام»، تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون، حيث نشرت مقطع فيديو قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت : «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».