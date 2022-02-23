عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا يديم علينا النعم.. منى عبدالغني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الإعلامية منى عبد الغني، جمهورها، بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت منى عبد الغني من أستديو برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ،وكتبت معلقة لجمهورها من خلال صورتها :"ربنا يديم علينا النعم ويغير حالنا دائما للأفضل صباحكم جميل".

 

وكانت قد تعافت الإعلامية منى عبدالغني، تماما من فيروس كورونا حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية .

وأعلنت منى عبد الغني  عبر حسابها على «إنستجرام»، تعافيها من الإصابة بمتحور أوميكرون، حيث نشرت مقطع فيديو قالت فيه: «الحمدلله الذي عافاني، ربنا شفاني تماما من أوميكرون، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان الناس اللي سمعت خبر مرضي وقلقت، والناس اللي دعتلي كتير، الحمدلله بفضل ربنا ودعواتكم بظهر الغيب».

وأضافت : «فكرت إن الأوميكرن مش بيموت، هو فعلا مش بيموت، لكن بيموت الواحد كل يوم من آلام الجسم والدماغ والتكسير وقلة النوم».

اصابة مني عبد الغني بفيروس كورونا أخبار منى عبد الغني أعمال منى عبد الغني الإعلامية منى عبد الوهاب منى عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

السيسي يوجه طلبة الكلية الحربية بالتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي تتميز بها القوات المسلحة

15% زيادة جديدة لـ الموظفين و أصحاب المعاشات يوليو القادم

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

جهات أنفقت الملايين لبنائه .. الباز يكشف حقيقة انهيار سد النهضة

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

شوبير: جماهير الأهلي راضية عن موسيماني.. وميكيسوني علمنا نبطل نحكم بالفشل

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول إنشاء قرية التراث البدوي بشرم الشيخ

على القاهرة الكبرى.. الأرصاد: اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

إسرائيل تكثف غاراتها..ماذا تريد تل أبيب من الهجوم المتكررعلى سوريا؟ خبير يجيب

شعراوي: الحكومة تسعي لتمكين المرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم

شكله جميل ويفرح.. شوبير يتغزل في الأهلي وموسيماني عقب رباعية مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

صور .. صلاح عبد الله ضيف شرف خامس حلقات اللعبة 3

سليم أم مزور؟ .. ما قصة عقد كهربا مع الزمالك وإمكانية عودته إلى الأهلي مجددا؟

فيديو

نام 22 ساعة.. كواليس قصة وفاة طبيب المنيا

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ