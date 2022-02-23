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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن و البيض اليوم الأربعاء 23-2-2022

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء

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وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الاربعاء 23-2-2022

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و 12 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 6.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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