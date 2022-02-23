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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لـ 750 موظفاً جديداً..الشروط وطريقة التقديم

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة) التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

 منظم حركة القطارات ثالث

 أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث

 مراقب حركة مركزي ثالث 

 مساعد قائد قطار ممتاز ثالث

 

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة)

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها:وزارة النقل

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شروط المتقدمين

شروط المؤهل: بكالوريوس من إحدى الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات المصرية شعبة ( ميكانيكا – كهرباء)

التقدير: جيد

المستندات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/02/22

نهاية الإعلان:2022/03/24

العدد المطلوب:750

الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل منظم حركة القطارات الوظائف التخصصية وظيفة خالية وظائف جديدة

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