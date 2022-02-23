سكك حديد مصر تعلن عن حاجتها لـ 750 موظفاً جديداً..الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة) التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:
منظم حركة القطارات ثالث
أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث
مراقب حركة مركزي ثالث
مساعد قائد قطار ممتاز ثالث
بيانات الوظيفة
الجهة طالبة الإعلان: الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة)
المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية
الجهة التابع لها:وزارة النقل
شروط المتقدمين
شروط المؤهل: بكالوريوس من إحدى الكليات/ المعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي نظام الأربعة سنوات المصرية شعبة ( ميكانيكا – كهرباء)
التقدير: جيد
المستندات المطلوبة: كما موضح بالملف المرفق
جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة:وظيفة خالية
بداية الإعلان:2022/02/22
نهاية الإعلان:2022/03/24
العدد المطلوب:750