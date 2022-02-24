الكهرباء: تأهيل8417 متدربا أفريقيا وإيفاد 39 خبيرا مصريا للقارة السمراء

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة دورات تدريبية لعدد من المتدربين بدول حوض النيل وأفريقيا.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ان قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية، مشيراً الى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركز تدريبي، وحصل مركزين منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA ، هذا بالإضافة إلى أنه تم فى اكتوبر 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا في مجال التدريب وبناء القدرات.

وقدمت وزارة الكهرباء حتى الآن عدة دورات لعدد من المتدربين وصل عددهم إلى 8417 متدرب ،تضمنت دورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كافة نفقات التدريب والاقامة وتذاكر الطيران من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية بلغت حوالى 159 برنامج تدريبى و4 ورش عمل لتدريب 2437 متدرب (من 26 دولة افريقية ومنظمتين ) فى مجالات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.

وقامت الوزارة ايضا بإيفاد حوالى 39 خبير مصرى من القطاع لعدد من الدول الافريقية ( السودان ، رواندا ،تنزانيا ، بوروندى ، الصومال ، اريتريا ، والكونغو الديمقراطية لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

يأتى ذلك تأكيداً لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية ، يأتى إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة ببناء وإعداد الكوادر البشرية من الدول الافريقي.