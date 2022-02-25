قفزة في أسعار أودي A5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

ارتفعت اسعار النسخة أودي A5 سبورت باك موديل 2022، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 26 الف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات التي تقدم داخل السوق المصري، والتي تحمل علامة الصانع الالماني المخضرم صاحب شعار الحلقات المتصلة العريقة.

قفزة في اسعار أودي A5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

مواصفات السيارة أودي A5 موديل 2022

دعمت السيارة أودي A5 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع حساسات حركة، وكاميرا لسهولة التحكم، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى خاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات، ومثبت سرعة، ومرايات كهربائية التحكم.

قفزة في اسعار أودي A5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

أما عن الاداء الفني فتستمد السيارة أودي A5 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 190 حصانا، وعزم دوران يبلغ 320 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء S-TRONIC من 7 سرعات.

قفزة في اسعار أودي A5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة أودي A5 موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 7.2 ثانية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.82 متر، مع قياسات بلغت 4.7 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.84 متر، و 1.38 متر للارتفاع.

قفزة في اسعار أودي A5 موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

أسعار السيارة أودي A5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

أودي A5 موديل 2022 أوتوماتيك S-LINE محرك 2000 سي سي تيربو بقيمة قدرها ميلون و 25 الف جنيه، بدلًا من بدلاً من 999 ألف جنيه.