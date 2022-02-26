تبدأ من 215 ألف جنيه.. مواصفات هيونداي I10 موديل2022 في مصر.. صور

تقدم شركة هيونداي باقة متنوعة من إصدارات 2022 داخل السوق المصري، ومنها النسخة I10 التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتأتي بإطلالة خارجية جديدة مع تقنيات متطورة لدعم قائد المركبة، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية.
تعتمد السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح هالوجين وأخرى نهارية بتقنية LED، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي باشارات ضوئية مزودة بسخانات.
وتظهر بالناحية الخلفية من السيارة هيونداي I10 موديل 2022 حزمة من حساسات الحركة، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مع نسبة طول كلي بلغت 3670 مم، وبعرض يبلغ 1680 مم، و 1480 مم للارتفاع، بالاضافة إلى حقيبة تخزين خلفية تتسع لـ 252 لتر.
وتحتوي السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.
وتستمد السيارة هيونداي I10 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 117 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.
وتضم السيارة هيونداي I10 موديل 2022 برنامج التوازن عند المرتفعات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومثبت لمقاعد الاطفال الخلفية، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية منع تشغيل المحرك.
أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022 في السوق المصري
الفئة الأولى SPIRIT أوتوماتيك هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 215 الف جنيه.
الفئة الثانية ELITE أوتوماتيك هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 225 الف جنيه.