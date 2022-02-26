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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 215 ألف جنيه.. مواصفات هيونداي I10 موديل2022 في مصر.. صور

تبدأ من 215 ألف ..
تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

تقدم شركة هيونداي باقة متنوعة من إصدارات 2022 داخل السوق المصري، ومنها النسخة I10 التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وتأتي بإطلالة خارجية جديدة مع تقنيات متطورة لدعم قائد المركبة، إلى جانب وسائل الحماية والرفاهية.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على جنوط رياضية 15 بوصة، مع شبكة أمامية سوداء متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح هالوجين وأخرى نهارية بتقنية LED، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي باشارات ضوئية مزودة بسخانات.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

وتظهر بالناحية الخلفية من السيارة هيونداي I10 موديل 2022 حزمة من حساسات الحركة، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، مع نسبة طول كلي بلغت 3670 مم، وبعرض يبلغ 1680 مم، و 1480 مم للارتفاع، بالاضافة إلى حقيبة تخزين خلفية تتسع لـ 252 لتر.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي I10 موديل 2022 على شاشة ملونة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 8 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي I10 موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 117 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي I10 موديل 2022 برنامج التوازن عند المرتفعات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومثبت لمقاعد الاطفال الخلفية، ونظام الثبات الالكتروني، وخاصية منع تشغيل المحرك.

تبدأ من 215 ألف .. نظرة شاملة عن هيونداي I10 موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي I10 موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى SPIRIT أوتوماتيك هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 215 الف جنيه.

الفئة الثانية ELITE أوتوماتيك هيونداي I10 موديل 2022 بقيمة قدرها 225 الف جنيه.

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