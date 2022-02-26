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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صن داونز يباغت الأهلي بهدف قاتل في مرمى الشناوي

صدى البلد

سجل صن داونز هدف التقدم في مرمى الأهلي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

استطاع تابيلو مورينا لاعب صن داونز من تسجيل الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

تفاصيل المباراة..

لم يشكل أي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر خلال الربع ساعة الاولى من المباراة، بخلاف كرة محمد شريف الذي حاول خلالها التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن لم تكتمل..

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في وجه ميزواري لاعب صن داونز بعد تدخل عنيف مع ياسر ابراهيم مدافع الاهلي في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

ثم أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه موكوي، المدرب المساعد بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

واستمر اللقاء بدون اهداف حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة، ولم يكون الاهلي او صن داونز هجمة يهدد بها المرمى.

حاول اليو ديانج لاعب الاهلي ان يجد حلاََ في المباراة لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36، وسدد كرة صاروخية على مرمى صن داونز ولكن علت المرمى بقليل.

مرر طاهر محمد طاهر كرة رائعة لمحمد هاني لاعب الاهلي، وسدد هاني صاروخية ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للاهلي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وسددها معلول ولكن تألق حارس صن داونز مرة اخرى لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

كاد أن يسجل صن داونز هدف التقدم في الدقيقة 51 من عمر المباراة بعد تسديدة وصلت لمرمى الشناوي عن طريق الخطأ من أقدام لاكاي لاعب الفريق الجنوب افريقي.

وفي الدقيقة 56 سدد لاكاي لاعب صن داونز كرة صاروخية نحو مرمى الاهلي ولكن تمكن محمد الشناوي حارس المارد الاحمر من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 60 سدد علي معلول لاعب الاهلي كرة قوية على مرمى صن داونز ولكن لم تشكل خطورة على الفريق الجنوب افريقي.

سجل برسي تاو هدف في مرمى صن داونز في الدقيقة 66 من عمر المبباراة بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية ولكن احتسبها حكم المباراة تسلل.


وضم التشكيل الاهلي.. 
محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

وجاء صن داونز على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

خط الدفاع: ريفالدو كوتزي - بريان أونيانجو - روشين دي رويك

خط الوسط: أنديلي جالي - خوليسو موداو - تيبوهو موكوينا

خط الوسط الهجومي: لايل لاكاي - أميتيست رالاني - ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالوليلي

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