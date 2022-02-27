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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات حكومى جديد فى مارس .. تفاصيل

مزاد السيارات الحكومى
مزاد السيارات الحكومى

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعالية جديدة لمزاد سيارات ، ضمن مزاداتها التى تقام الفترة الاخيرة ، وهو مزاد جديد للسيارات الحكومية سيقام يوم 9 مارس المقبل .

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد السيارات الحكومى يوم 9 مارس سيقدم سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية ، يتضمن فئات بيك أب وملاكي وميكروباصات ونقل وميني باص ومطافي وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك . 

وأوضحت الهيئة ان اهم السيارات و الموتوسيكلات الجهات الحكومية ،  تضم فولكس فاجن ، و CZ ، و جاوا ، و  MZ ، و كيا ، و مازدا ، و باجاج ، و  اسبرانزا ، و  دايو ، و  داتسون ، و شيفروليه ، و  بيدفورد ، و  ايسوزو ، و  سوزوكي ، و  بيجو ، و مرسيدس ، و جيب شيروكي ، و  تويوتا ، و  أوبل ، و  جنرال موتورز ، و  ميتسوبيشي ، و  نصر ، و أفيكو ، و  نيسان، و  هيونداي ، و ولينج .

 

وتابعت الهيئة ، ان تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه يدفع منها 30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوم من المزاد، كما سيكون البيع بدون عمولة . 

 

وسيقام مزاد السيارات الحكومى يوم 9 مارس في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً . وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي الدقي. 

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