مزاد سيارات حكومى جديد فى مارس .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن إقامة فعالية جديدة لمزاد سيارات ، ضمن مزاداتها التى تقام الفترة الاخيرة ، وهو مزاد جديد للسيارات الحكومية سيقام يوم 9 مارس المقبل .

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، أن مزاد السيارات الحكومى يوم 9 مارس سيقدم سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية ، يتضمن فئات بيك أب وملاكي وميكروباصات ونقل وميني باص ومطافي وموتوسيكلات وتروسيكلات وتكاتك .

وأوضحت الهيئة ان اهم السيارات و الموتوسيكلات الجهات الحكومية ، تضم فولكس فاجن ، و CZ ، و جاوا ، و MZ ، و كيا ، و مازدا ، و باجاج ، و اسبرانزا ، و دايو ، و داتسون ، و شيفروليه ، و بيدفورد ، و ايسوزو ، و سوزوكي ، و بيجو ، و مرسيدس ، و جيب شيروكي ، و تويوتا ، و أوبل ، و جنرال موتورز ، و ميتسوبيشي ، و نصر ، و أفيكو ، و نيسان، و هيونداي ، و ولينج .

وتابعت الهيئة ، ان تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه يدفع منها 30% فور رسو المزاد والباقي خلال 15 يوم من المزاد، كما سيكون البيع بدون عمولة .

وسيقام مزاد السيارات الحكومى يوم 9 مارس في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً . وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر هيئة الخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي الدقي.