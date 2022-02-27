بالأبيض..مي عمر تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة،مي عمر،جمهورها،أحدث إطلالة لها،ونشرت صورة جديده من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وتألقت مى عمر بفستان أبيض مكشوف الذراعين مع قبعة كلاسيكية من نفس اللون في أجواء جبلية أضافت الأناقة والجاذبية لإطلالتها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.