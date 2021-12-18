إطلالة شتوية جذابة لـ مي عمر عبر انستجرام

نشرت الفنانة "مي عمر" صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي صفحتها الرسيمة علي موقع التواصل الإجتماعي الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "مي عمر" بإطلالة شتوية جذابة مرتدية فستان طويل باللون الازرق ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.