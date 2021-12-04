مي عمر تنشر حالة جديدة لها عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة "مي عمر" صورة جديدة لها عبر قصتها علي صفحتها الرسيمة علي موقع التواصل الإجتماعي الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت "مي" بإطلالة شتوية مرتدية "سويت شيرت" ونضارة شمسية، وتباينت خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.