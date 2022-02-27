وصول أول فوج من المعتمرين المصريين إلى مكة خلال أيام

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن عملية إصدار تأشيرات العمرة للمصريين بدأت بالفعل، علما أن الفوج الأول للمعتمرين المصريين في مكة المكرمة خلال أيام، وستكون تكلفة أداء العمرة مرتفعة هذا العام إذ تبدأ من 35 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجب توافر عدة شروط ضمن ضوابط العمرة كأن يكون لدى الراغب في أداء مناسك العمرة فحص «بي سي آر» أو مسحة طبية خلال 48 ساعة قبل السفر.

كما يجب أن يكون الراغب في العمرة حاصلا على التطعيم بلقاح كورونا داخل جمهورية مصر العربية، وأن يكون معه أيضا «كيو آر».

وسيكون على الراغب في العمرة كذلك الدخول في حجر صحي مؤسسي داخل أحد الفنادق المعتمدة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام، وبعد ذلك سيقوم بإجراء مسحة طبية، وفي حال كانت نتيجة المسحة سلبية يمكنه استكمال رحلته لأداء العمرة.

كما يجب أن يكون الراغب في العمرة حاصلا على تأشيرة عمرة من خلال القنصلية العامة للملكة العربية السعودية سواء في القاهرة أو السويس أو محافظة الإسكندرية، ويكون إصدارها عبر إحدى شركات السياحة المعتمدة.

ولفت «حنفي» إلى أن تكلفة العمرة هذا العام ستبدأ على الأقل من 35 ألف جنيه.