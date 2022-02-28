وكالة الأنباء الأوكرانية: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 4500

أفادت وكالة الأنباء الاوكرانية، اليوم الإثنين، بارتفاع قتلى الجيش الروسي في المعارك بأنحاء أوكرانيا إلى 4500 قتيل.

فيما قالت الوكالة إن هناك مجموعة من المقاتلات انطلقت من بيلاروسيا في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بوقوع غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك وسط محاولات للتقدم في الاراضي الأوكرانية.

وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن السلطات وجهت نداء للسكان بالتوجه إلى ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أمس الأحد، أن انفجار ضخم هز مدينة تشيركاسي في وسط أوكرانيا.