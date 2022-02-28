ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام روسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

كما أعلنت الوزارة السيطرة على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار غرب أوكرانيا.

وأبلغت وزارة الدفاع الروسية، سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان جميع المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.