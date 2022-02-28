عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

الحرب الروسية على
الحرب الروسية على أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام روسية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

الفاتيكان يعلن استعداده لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب

أبرز الموالين لـ روسيا.. رئيس دونيتسك الانفصالية يتعرض لإطلاق نار

كما أعلنت الوزارة السيطرة على مدينتي بيرديانسك وإنرغودار غرب أوكرانيا.

وأبلغت وزارة الدفاع الروسية، سكان العاصمة الأوكرانية كييف بإمكانية مغادرة المدينة عبر ممر آمن.

وقالت الدفاع الروسية في بيان نشره المتحدث باسمها إغور كوناشينكوف، إنه "بإمكان جميع المدنيين في العاصمة كييف الخروج من المدينة بسلك طريق كييف-فاسيلكوف" باتجاه الجنوب، مشيرة إلى أن "هذه الطريق مفتوحة وآمنة".

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أفادت اليوم الاثنين، بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الوفد الروسي.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية، أنه من المتوقع عقد الحكومتين الروسية والأوكرانية مفاوضات سلام صباح اليوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، أعلنت الخارجية البيلاروسية أنه تم إعداد منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وهي تنتظر وصول الوفود لبدء المفاوضات بين الطرفين.

ونقلت "تاس" عن مصدر، لم تفصح عن هويته، القول إن مسائل لوجستية متعلقة بالجانب الأوكراني كانت السبب وراء تأخير بدء المفاوضات.

وذكرت تقارير أن الوفد التفاوضي الروسي غادر بالفعل مينسك، عاصمة بيلاروس، إلى الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا، بالقرب من نهر بريبيات.

كما أفادت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت تمديد تواجد 4 آلاف جندي في أوروبا الشرقية لطمأنة حلفائها الأوروبيين.

وكانت  أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

الجيش الأوكراني: القوات الروسية قلصت وتيرة هجومها

«صيف وشتاء في أسبوع واحد».. الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من هذا الأمر

قبل 6000 سنة.. العثور على مقبرة مصرية الأولى من نوعها في العالم

دعاء الإسراء والمعراج .. بم كان النبي يدعو في مثل هذه الليلة؟

هتك عرض 5 فتيات.. عامل مصاعد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه فى المعادي

الصحة العالمية تدعو لإنشاء ممر آمن للإمدادات الطبية لأوكرانيا

ترشيحاتنا

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه للانتفاع بخدمات الاتصالات دون حق

صورة تذكارية قبل إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور السيسي

7 تحديات تعيق جهود التنمية العربية|ماذا قال عنها المؤتمر القومي لحقوق الإنسان؟

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي يحضر فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. اليوم

أوكرانيا تنفي سيطرة قوات روسيا على محطة زابوروجيا النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

فيديو

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

ألقى الهاتف في وجه معجب.. 7 مشاهد كوميدية لـ كوكسال بابا خلال زيارته لمصر “فيديو”

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ