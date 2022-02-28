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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قد لا تظهر أعراض .. كيف تحمي نفسك من تسمم الحمل؟

الحمل
الحمل

 يحدث تسمم الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم لدى الكثير من الحوامل وقد يسبب تورم وتورم في الساقين والقدمين واليدين. يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة. عادة ما يحدث في أواخر  الحمل ، على الرغم من أنه يمكن أن يأتي في وقت مبكر أو بعد الولادة مباشرة.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد تسمم الحمل  حالة خطيرة يمكن أن يكون لها مخاطر صحية على الأم والطفل ، وفي حالات نادرة ، تسبب الوفاة ويعد العلاج الوحيد لتسمم الحمل هو الولادة. حتى بعد الولادة ، يمكن أن تستمر أعراض تسمم الحمل لمدة 6 أسابيع أو أكثر.

يمكنك المساعدة في حماية نفسك من خلال التعرف على أعراض تسمم الحمل ومراجعة طبيبك للحصول على رعاية منتظمة قبل الولادة. قد يؤدي اكتشاف تسمم الحمل مبكرًا إلى تقليل فرص حدوث مشاكل طويلة الأمد لكل من الأم والطفل.

باحثون بريطانيون يطورون اختبار دم للكشف المبكر عن تسمم الحمل

كل ما تريدين معرفته عن تسمم الحمل.. حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول.. اضطرابات الجهاز المناعي من عوامل الخطر.. وأهم طرق العلاج

 

أعراض تسمم الحمل


بالإضافة إلى التورم (ويسمى أيضًا الوذمة) ، ووجود البروتين في البول  وضغط الدم فوق 130/80 ، تشمل أعراض تسمم الحمل ما يلي:


زيادة الوزن خلال يوم أو يومين بسبب الزيادة الكبيرة في سوائل الجسم
الم الكتف
آلام البطن ، وخاصة في الجانب الأيمن العلوي
صداع شديد
تغيير في ردود الفعل أو الحالة العقلية
التبول أقل أو عدم التبول على الإطلاق
دوخة
صعوبة في التنفس
الغثيان والقيء الشديد _
تتغير الرؤية مثل الأضواء الساطعة أو العوامات أو الرؤية الباهتة


لا تظهر أي أعراض على بعض النساء المصابات  لذلك من المهم زيارة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم واختبارات البول.


متى تظهر الأعراض؟


يمكن أن تحدث تسمم الحمل في وقت مبكر من الأسبوع 20 من الحمل ، لكن هذا نادر الحدوث. غالبًا ما تبدأ الأعراض بعد 34 أسبوعًا. في حالات قليلة ، تظهر الأعراض بعد الولادة ، عادة في غضون 48 ساعة من الولادة.
يعتقد العديد من الخبراء أن تسمم الحمل  يحدث عندما لا تعمل مشيمة المرأة كما ينبغي ، لكنهم لا يعرفون السبب بالضبط. يعتقد البعض أن سوء  التغذية  أو ارتفاع الدهون في الجسم قد يساهم في ذلك. يمكن أن يلعب نقص  تدفق الدم  إلى الرحم دورًا.

 

تسمم الحمل أعراض تسمم الحمل نقص تدفق الدم تدفق الدم الولادة

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