كل ما تريدين معرفته عن تسمم الحمل.. حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول.. اضطرابات الجهاز المناعي من عوامل الخطر.. وأهم طرق العلاج

علامات وأعراض تسمم الحمل

عوامل الخطر وأسباب تسمم الحمل

مضاعفات تسمم الحمل

الوقاية من تسمم الحمل

تشخيص تسمم الحمل

علاج تسمم الحمل



تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، ويكون نادرًا قبل 20 أسبوعًا. على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة.



وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، قد تحدث تسمم الحمل في واحدة من كل 25 حالة حمل يمكن للأمهات الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم المزمن وضغط الدم الطبيعي سابقًا الإصابة بمقدمات الارتعاج. يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب على أعضاء مختلفة في جسم المرأة ويشكل مخاطر معينة على الجنين.



اقرأ هذا المنشور للتعرف على الأعراض والأسباب وعوامل الخطر والوقاية والتشخيص والعلاج من تسمم الحمل وفقا لما نشره موقع هيلثي.

علامات وأعراض تسمم الحمل

و الأعراض والعلامات المبكرة قد تشمل ما قبل تسمم الحمل.

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

بيلة بروتينية (بروتينات في البول)

لا يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم وحده إلى تسمم الحمل ، وقد يشير هذا إلى مشاكل أخرى. تشير مجموعة من هذه الأعراض إلى وجود تسمم الحمل. غالبًا لا تلاحظ الأمهات الحوامل هذه الأعراض وغالبًا ما يتم تحديدها أثناء الفحوصات الطبية في زيارات ما قبل الولادة الروتينية.



قد تعاني الأمهات الحوامل من الأعراض التالية مع تقدم تسمم الحمل.

صداع شديد

استفراغ و غثيان

حرقة شديدة

مشاكل في الرؤية مثل رؤية الأضواء الساطعة أو عدم وضوح الرؤية

ألم تحت الضلوع

زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل

وذمة مفاجئة (تورم) في الوجه واليدين والساقين والقدمين

الشعور بتوعك

يوصى بالاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض بدلاً من انتظار زيارة ما قبل الولادة التالية.



عوامل الخطر وأسباب تسمم الحمل

لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لتسمم الحمل في كثير من الحالات. ومع ذلك ، غالبًا ما ترتبط مشاكل المشيمة بتطور تسمم الحمل لدى العديد من النساء. يمكن أن يكون هذا أيضًا بسبب ضعف نمو الأوعية الدموية في المشيمة عند النساء المصابات بمقدمات الارتعاج في الحمل المبكر.

قد تزيد الشروط أو العوامل التالية من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

عمر الأم أقل من 20 أو أكثر من 40

تاريخ من ارتفاع ضغط الدم المزمن

تاريخ من تسمم الحمل في حالات الحمل السابقة

توقع الطفل الأول

زيادة الوزن أو السمنة

تاريخ عائلي إيجابي من تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المزمن

أمراض الكلى

داء السكري

تعدد الحمل

اضطرابات الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة

الإخصاب في المختبر

فترات زمنية قصيرة أو طويلة بين حالات الحمل ، مثل إنجاب أطفال أقل من عامين أو أكثر من عشر سنوات.

قد تزيد الأبوة الجديدة من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج مقارنةً بالحمل التالي مع نفس الشريك



مضاعفات تسمم الحمل



الأمهات الحوامل المصابات بتسمم الحمل غير المنضبط أكثر عرضة لخطر المضاعفات. بعض المضاعفات هي حالات طبية طارئة ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تكون مهددة للحياة لكل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد. يمكنك طلب رعاية طبية طارئة إذا لاحظت أي مضاعفات لتسمم الحمل في أي وقت أثناء الحمل.

قد تشمل المضاعفات المحتملة لتسمم الحمل :

تقييد نمو الجنين: تسمم الحمل قد يقلل من تدفق الدم في الأوعية الدموية في المشيمة. وهذا قد يؤدي إلى التسليم غير كافية من الأوكسجين والمواد المغذية إلى الجنين، مما تسبب في بطء النمو و انخفاض الوزن عند الولادة .

الولادة المبكرة: يمكن أن تكون مقدمات الارتعاج الشديدة ضارة لكل من الأم والطفل وغالبًا ما تتطلب الولادة المبكرة عن طريق قسم قيصري أو تحريض المخاض. قد يعطي الأطباء بعض الأدوية لتعزيز نضج رئة الطفل والتخطيط للولادة بناءً على الحالة الصحية للأم والطفل.

متلازمة هيلب: تشمل هذه المتلازمة انحلال الدم (تدمير خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء) ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية ، وزيادة مستويات إنزيم الكبد في الجسم. الصداع والغثيان والقيء وألم البطن الأيمن العلوي من أعراض HELLP ، وهي تشير إلى تلف العديد من الأعضاء. متلازمة هيلب هي أشد أشكال تسمم الحمل ، مما يؤدي إلى مخاطر تهدد حياة الأم والطفل. يمكن أن يبدأ هذا بشكل مفاجئ حتى قبل ظهور الأعراض أو قبل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.

انفصال المشيمة: هذه حالة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة. يمكن أن يهدد الانفصال الشديد حياة الأم بسبب النزيف الشديد والطفل بسبب عدم كفاية أو نقص إمدادات الدم.

تسمم الحمل : تسمم الحمل المصحوب بنوبات (تشنجات) يسمى تسمم الحمل ، وهو حالة طبية طارئة. يحدث هذا عادة عندما تكون تسمم الحمل غير خاضع للسيطرة. لا توجد علامات أو أعراض تحذيرية للتنبؤ بخطر الإصابة بتسمم الحمل ، وهذا قد يشكل مخاطر صحية خطيرة على الأم والطفل.

تلف متعدد الأعضاء: يمكن أن تتسبب تسمم الحمل في تلف الكلى والرئتين والكبد والقلب والعينين لدى الأم. يمكن أن يزيد هذا أيضًا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية التي قد تؤدي إلى إصابة الدماغ. قد تعتمد شدة تلف الأعضاء على شدة تسمم الحمل.

أمراض القلب والأوعية الدموية: قد تزيد تسمم الحمل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. يمكن أن يكون الخطر أعلى بالنسبة للأمهات المصابات بمقدمات الارتعاج في أكثر من حمل ولديهن ولادة مبكرة. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على الوزن واتباع نظام غذائي صحي وتجنب التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام طوال الحياة يمكن أن يقلل من المخاطر.

يمكن أن تكون شدة ومخاطر تسمم الحمل أعلى إذا حدثت في بداية الحمل. في بعض الحالات ، يوصى بالولادة المبكرة من خلال الولادة القيصرية لتجنب المضاعفات الشديدة لكل من الأم والطفل.

الوقاية من تسمم الحمل



لا توجد استراتيجيات واضحة للوقاية من تسمم الحمل. ومع ذلك ، فإن محاولة أن تكون بصحة جيدة ، مثل الحفاظ على الوزن في المعدل الطبيعي ، وإدارة الحالات المزمنة ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، يمكن أن تكون مفيدة في تقليل خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج ، خاصة إذا كنت قد أصبت بها من قبل. يمكن أن يساعد البحث عن رعاية ما قبل الولادة بانتظام في الحد من المضاعفات إذا كنت حاملاً بالفعل.



قد تقلل الأدوية التالية من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج لدى بعض النساء :

جرعة منخفضة من الأسبرين: يمكن وصف جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للنساء الحوامل اللاتي لديهن عوامل خطر معينة لتسمم الحمل ابتداءً من 12 أسبوعًا من الحمل. عادة ، يتم وصف 81 ملليجرام من الأسبرين للنساء اللاتي لديهن عوامل خطر مثل أمراض الكلى ، وارتفاع ضغط الدم المزمن ، وأمراض المناعة الذاتية ، والسكري ، وحالات الحمل المتعددة ، وتاريخ من تسمم الحمل.

مكملات الكالسيوم: قد تستفيد النساء المصابات بنقص الكالسيوم قبل أو أثناء الحمل من مكملات الكالسيوم للوقاية من تسمم الحمل. نقص الكالسيوم أقل شيوعًا في الولايات المتحدة والعديد من البلدان المتقدمة الأخرى.

لم يثبت علميًا أن تقييد السعرات الحرارية وتقليل استهلاك الملح واستهلاك زيت السمك أو الثوم تمنع الإصابة بمقدمات الارتعاج. كما لا يُظهِر أن تناول فيتامين C و E له فوائد عديدة في الوقاية من تسمم الحمل. على الرغم من أن بعض الدراسات تظهر أن فيتامين (د) مفيد لتقليل مخاطر تسمم الحمل ، إلا أن البعض الآخر يفشل في إثبات الصلة. لذلك يمكنك إبلاغ طبيبك قبل تناول أي أدوية أو مكملات.



تشخيص تسمم الحمل



يمكن أن تساعد قياسات ضغط الدم واختبارات البول في تحديد مقدمات الارتعاج. إذا كانت نتائج هذه الاختبارات تشير إلى وجود تسمم الحمل ، فقد يطلب الأطباء اختبارات وظائف الكبد والكلى وقياسات الصفائح الدموية من خلال اختبارات الدم.

في مراحل لاحقة ، تساعد الموجات فوق الصوتية للجنين والملف الشخصي الفيزيائي الحيوي على تحديد صحة الطفل الذي لم يولد بعد. قد تساعد الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أيضًا في تحديد تشوهات المشيمة وقيود النمو بسبب تسمم الحمل .

علاج تسمم الحمل



العلاج الأكثر فعالية لتسمم الحمل هو الولادة. يلزم الاستشفاء في حالة تسمم الحمل المصحوب بسمات حادة. يوصى بالولادة في وقت مبكر يصل إلى 34 أسبوعًا من الحمل. ومع ذلك ، يمكنك انتظار الولادة إذا كانت الحالة مستقرة. يتيح تأخير التسليم وقتًا لإعطاء الكورتيكوستيرويدات لتعزيز نضج رئة الجنين.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تتلقى الأمهات الأدوية الخافضة للضغط لخفض ضغط الدم ومضادات الاختلاج لمنع النوبات. ومع ذلك ، إذا كانت الحالة غير مستقرة ، يوصى بالتسليم الفوري إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر ، فقد يوصي الأطباء بالولادة المبكرة عن طريق تحريض المخاض بالأدوية أو الولادة القيصرية لمنع المضاعفات التي تهدد الحياة في كل من الأم والطفل.





قد تحدث تسمم الحمل أثناء الحمل دون أي أسباب واضحة. تساعد الزيارات المبكرة والمنتظمة السابقة للولادة على تشخيص تسمم الحمل منذ مراحله المبكرة. قد يساعد ذلك في الحد من المضاعفات وتخطيط التسليم وفقًا لذلك. تساعد الولادة المبكرة على تجنب المضاعفات .