ننشر أسماء المصابين الخمسة في حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بالدقهلية

حصل " صدى البلد " على اسماء المصابين ال 5 فى حادث تصادم تروسيكل وتوك توك على طريق شربين وهم رامى عماد الدين جاد 40عاما واصابته كدمات متفرقه بالجسم، محمد احمد جدامى 35عاما مصاب بخلع بالكتف الأيسر السيد محمد علي 44 عاما،اصابته اضطراب بدرجة الوعي مصاب بكدمه ونزيف بالأنف ، السيد احمد عبدالقوي 37 عاما مقيم بسنديله بلقاس واصابته جرح قطعي بالراس ومرسي محمد الدسوقي 20 عاما مقيم بطرة مصاب مابعد الارتجاج.

وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل توك توك مما اسفر عن وقوع 5 مصابين .

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة 5 اشخاص حيث اصيبوا باصابات متفرقة ما بين كدمات وكسور ورضوض وتم نقلهم الى مستشفى الدولي.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.