التفاصيل الكاملة لإنقاذ حياة مسن من الغرق بقناة السويس

نجح شاب بورسعيدي يدعى إبراهيم كمالو، من أبناء منطقة القابوطى فى محافظة بورسعيد فى انقاذ حياة رجل مسن يُدعى محمد حسن لطفي حسن، بعدما سقط في مياه قناة السويس من المعدية، في واقعة أثارت إعجاب وشهادة الجميع بشهامة الشاب وشجاعته.

وكان ابن منطقة القابوطى فى بورسعيد "إبراهيم" يتواجد داخل قسم شرطة الميناء لإنهاء بعض الإجراءات، عندما سمع صراخ الأهالي بالقرب من المعدية، ليهرع إلى موقع الحادث، ويكتشف وجود شخص في منتصف القناة على بُعد يقدَّر بحوالي 30 مترًا من المرسى، يصارع الغرق.

بورسعيدى ينقذ مسنًا من الغرق في قناة السويس ببورسعيد ومطالبات تتصاعد بتكريمه

ورغم خطورة الموقف، لم يتردد إبراهيم لحظة، فألقى ما في يده، وقفز في المياه، وبدأ في السباحة حتى وصل إلى الرجل الغريق، وطمأنه قائلًا: "ما تخافش أنا جنبك"، ثم نجح في سحبه لمسافة طويلة حتى وصل إلى الشاطئ بسلام، وسط تصفيق وذهول الحاضرين من شجاعة الشاب وتضحيته.

ووفقًا لشهود العيان، لم يكن إبراهيم يرتدي معدات إنقاذ أو يستعد للنزول، لكنه تصرف تلقائيًا، مدفوعًا بروح الشهامة، دون أن يفكر في حياته أو في مدى خطورة القفز وسط تيارات القناة.

وتصاعدت المطالبات من أهالي بورسعيد بتكريم الشاب رسميًا، باعتباره نموذجًا مشرفًا لشباب المدينة، مطالبين اللواء حبشي، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمنحه شهادة تقدير أو درع تكريم يليق بما فعله.

الواقعة أعادت للأذهان صور الشهامة والرجولة التي لطالما تميز بها أبناء بورسعيد، الذين لا يتأخرون أبدًا عن إنقاذ الأرواح وقت الشدة.