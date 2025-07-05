الزمالك يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة يانيك فيريرا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدًا الأحد فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا لقيادة الفريق.

ومن المقرر أن تُقام التدريبات على ملعب الكلية الحربية، حيث يخضع اللاعبون خلال الأسبوع الجاري لفحوصات وقياسات طبية شاملة، بهدف تقييم الحالة البدنية لكل لاعب قبل انطلاق المرحلة التحضيرية بشكل مكثف.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد أعلن رسميًا التعاقد مع يانيك فيريرا لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، ضمن خطة الإدارة لتجديد الدماء وتطوير الأداء الفني.