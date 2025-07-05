برعاية جون إدوارد .. الزمالك يحسم صفقتين قويتين

اقترب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع الثنائي محمود صابر والمهدي سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



شهدت الأيام الماضية دخول جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك في مفاوضات قوية مع المهدي سليمان وبالفعل وافق الحارس على الانتقال إلى الأبيض .



كما اقترب الزمالك كثيرا من ضم محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل البيع النهائي .



ويسعى الزمالك إلى ضم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات بالموسم الكروي الجديد .