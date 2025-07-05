كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن أشرف داري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر في الأهلي:

لم نتلق عروضا رسمية بشأن أشرف داري.. ولا نفكر في رحيله بسبب الأزمة الدفاعية".

وكان قد كشف تقرير تونسي عن المحطة الجديد للمغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي بعد الاستقرار على رحيله خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما نشره موقع نسمة التونسي فإن النادي الأهلي يترقب رحيل أشرف داري ودخل في مفاوضات جديدة مع الدولى التونسي علاء غرام المحترف في صفوف شاختار دونيتسك الأوكراني.

وانضم علاء غرام صاحب ال23 عام لصفوف شاختار دونيتسك قادما من نادي الصفاقسي التونسي في الميركاتو الشتوي بالموسم الماضي.

ولعب علاء غرام في الموسم الماضي 13 مباراة مع فريقه الأوكراني وكان على مقاعد البدلاء طوال الموسم في المباريات الأخرى.

ومن المحتمل أن يخرج أشرف داري للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة وسط عدم ارتياح لمستواه مع الأهلي.