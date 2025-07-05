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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات جيتور X90 PLUS في السعودية.. بمساحة عائلية

جيتور X90 PLUS
جيتور X90 PLUS
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيتور X90 PLUS واحدة من أبرز السيارات العائلية التي يقدمها الصانع الصيني في السوق السعودي، واكتسبت السيارة شهرتها عالميًا وعربيًا نسبة إلى التصميم الرياضي من فئة الـ SUV، مع الجمع بين المساحة الرحبة والتي تتسع إلى 7 أفراد.

مواصفات جيتور X90 PLUS موديل 2025

تعتمد السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و180 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 جيتور X90 PLUS

تستطيع السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10 ثواني، وبمعدل استهلاك للوقود يقدر بحوالي 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 جيتور X90 PLUS

تضم السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025 شاشة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة، ولوحة عدادات قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة اخرى 9.7 بوصة، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية للتحكم في المناخ.

 جيتور X90 PLUS

وتأتي السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2025  بتجهيزات اخرى تتضمن، بصمة داخلية وخارجية، كاميرا بانوراميه لركن السيارة، نظام التحكم لخوض المرتفعات والمنحدرات، فرامل اوتو هولد، قفل باب مركزي، وسائد هوائية، مثبت سرعة تكيفي، مستشعرات حركة. 

أسعار جيتور X90 PLUS موديل 2025 في السعودية

تبدأ أسعار جيتور X90 PLUS في السوق السعودي من 118,690 ريال إلى 125,775 ريال سعودي.

جيتور X90 PLUS جيتور X90 PLUS سعر جيتور X90 PLUS أسعار جيتور X90 PLUS في السعودية سعر جيتور X90 PLUS 2025

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