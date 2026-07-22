الرئيس النمساوي يشدد على حماية الديمقراطية الليبرالية في افتتاح مهرجان بريجينز

شدد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، خلال افتتاحه الدورة الثمانين لمهرجان "بريجينز" الثقافي (Bregenzer Festspiele)، على أهمية الديمقراطية الليبرالية كركيزة أساسية للمجتمع، مشيراً إلى أنه يتمنى لرؤية نمسا "تفخر بديمقراطيتها الحرّة والليبرالية، ليس فقط عندما تكون مريحة وسهلة".

ودأب فان دير بيلين على استغلال هذه المناسبة السنوية لتقديم قراءات سياسية ومجتمعية تتناول الأوضاع في النمسا وأوروبا، متطرقاً بأسلوبه المتزن والهادئ إلى ضرورة التماسك ومواجهة الانقسامات.

من جانبه، ربط نائب المستشار، أندرياس بابلر، بين الذكرى الثمانين لتأسيس المهرجان والأزمات الراهنة التي يمر بها العالم، بينما استعرض رئيس المهرجان، هانس بيتر متزلر، مسيرة تطور هذا الحدث الثقافي البارز منذ بداياته.