التسمم الغذائي أثناء الحمل.. الأعراض ونصائح العلاج والوقاية

علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل

أسباب التسمم الغذائي

علاج التسمم الغذائي أثناء الحمل

مضاعفات التسمم الغذائي أثناء الحمل

منع التسمم الغذائي



التسمم الغذائي هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء وتسببه البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم والمواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة والمشروبات التي يتم تداولها بشكل غير صحي هذه المواد الضارة ، عند تناولها ، تهيج بطانة القناة الهضمية وتسبب أعراض الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والقيء.



تتراوح أعراض التسمم الغذائي بشكل عام من خفيفة إلى شديدة ومن المرجح أن تؤثر على النساء الحوامل بسبب نظام المناعة المتغير وبالتالي ، من المهم أن تحافظ الأمهات المنتظرات على النظافة المثلى أثناء تناول الطعام وطهيه لتجنب التسمم الغذائي الضار عند الحمل.

اقرأ كما نخبرك عن أسباب وعلامات وأعراض وعلاج ومنع التسمم الغذائي أثناء الحمل بحسب ما نشره موقع هيثلي .



علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل



لا تختلف علامات وأعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل عن المعتاد. ومع ذلك ، قد تختلف شدتها ووتيرتها. فيما يلي بعض الأعراض الكلاسيكية .

إسهال

التقيؤ

تقلصات في المعدة

الشعور بتوعك مع آلام في الجسم وقشعريرة وآلام

حمى

صداع خفيف إلى متوسط

قد تستمر هذه الأعراض من بضع ساعات إلى بضعة أيام. تعاني العديد من الأمهات من القيء وتشنجات البطن أثناء الحمل. يمكن أن يجعل التعرف على أعراض التسمم الغذائي أمرًا صعبًا. وبالتالي ، إذا كنت تتقيأ بشكل متكرر ولديك آلام في المعدة تبدو مختلفة ، فاستشر طبيبك على الفور.



على الرغم من عدم شيوعها ، إلا أن بعض أنواع التسمم الغذائي (التسمم الغذائي وتسمم الأسماك) قد تؤثر على الجهاز العصبي ، مما يسبب أعراضًا عصبية ، مثل:

رؤية مشوشة

الإحساس بالوخز أو التنميل على الجلد

ضعف

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فتفضل بزيارة أقرب مركز رعاية صحية على الفور.

أسباب التسمم الغذائي

السبب الرئيسي للتسمم الغذائي هو وجود مسببات الأمراض ، مثل البكتيريا والفيروسات والسموم والمعادن والمواد الكيميائية التي يمكن أن تهيج والتهاب بطانة الجهاز الهضمي. تدخل هذه العناصر الغذاء عن طريق

الغش أو التلوث المتبادل للمواد الاستهلاكية أثناء حصادها أو معالجتها أو تحضيرها أو تخزينها

التعامل غير السليم ، والتحضير غير الصحي ، وسوء تخزين المواد الاستهلاكية

فيما يلي نظرة موجزة عن الأسباب المختلفة للتسمم الغذائي :

1. البكتيريا والفيروسات

يمكن أن تتواجد البكتيريا والفيروسات في الطعام أو تدخله خلال مراحل تجهيز وتحضير الطعام المختلفة. وفقًا للخبراء ، تعد البكتيريا والفيروسات السبب الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي فيما يلي أسماء الفيروسات والبكتيريا الشائعة التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

بكتيريا

الفيروسات

السالمونيلا

المكورات العنقودية الذهبية (العنقوديات)

كلوستريديوم الحاطمة

القولونية

الليستيريا

العطيفة

الشغيلة

الضمة التهاب الكبد A (HAV) فيروس

الروتا

نوروفيروس

2. الطفيليات

الالتهابات الطفيلية أقل شيوعًا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية . ومع ذلك ، يمكن أن تحدث عندما يستهلك الفرد الأطعمة والمشروبات الملوثة بالطفيليات. بالإضافة إلى ذلك ، تنتشر بعض الطفيليات عن طريق الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب. بعض الطفيليات الشائعة المعروفة بأنها تسبب التسمم الغذائي هي Toxoplasma gondii و Giardia و Cryptosporidium.

3. السموم والمواد الكيميائية

قد تحتوي الأطعمة والمشروبات أحيانًا على سموم طبيعية ومواد كيميائية مضافة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. على سبيل المثال ، يمكن أن تحتوي الخضار والفواكه غير المغسولة على مبيدات الآفات ، وبعض أنواع الفطر البري تحتوي على سموم طبيعية ، وقد تحتوي الأسماك والمحار على سموم تنتجها الطحالب أو البكتيريا التي تأكلها.

4. المعادن الثقيلة

المعادن الثقيلة ، مثل الكادميوم والرصاص والزرنيخ والزئبق ، والتي توجد غالبًا في المأكولات البحرية ، قد تسبب التسمم أيضًا. ومع ذلك ، فإن أعراض التسمم الغذائي الناجم عن المعادن تستغرق وقتًا للظهور (عادة من ثلاثة إلى ستة أسابيع). ذلك لأن المعادن تتراكم ببطء في أنسجة الجسم الرخوة وتسبب تفاعلات كيميائية حيوية تسبب التسمم .

علاج التسمم الغذائي أثناء الحمل

يعتمد علاج التسمم الغذائي على السبب الكامن وراء الأعراض وشدتها. يمكن أن يتكون علاج التسمم الغذائي من التدخلات التالية .

تناولي الأدوية: قد يصف الطبيب المضادات الحيوية الآمنة للحمل إذا كنتِ تعانين من عدوى بكتيرية. من المحتمل أن يمنحك الطبيب أيضًا البروبيوتيك للحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء. إنه حيوي لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة.

حافظ على رطوبتك: الترطيب ضروري للحفاظ على صحة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. كما أنه حيوي للحفاظ على الدورة الدموية المناسبة للأم والجنين. لذلك ، حافظ على شرب الماء واستهلك الكثير من السوائل سهلة الهضم ، مثل أملاح الإماهة الفموية ، وماء جوز الهند ، واللبن ، وعصير الفاكهة المخفف بالماء ، والحساء الخفيف. بمجرد أن تهدأ الأعراض ، يمكنك تناول العصائر والمخفوقات . قد تتطلب حالات الجفاف الشديدة إعطاء سوائل وريدية (IV) في المستشفى.

تعديل النظام الغذائي: تناول أطعمة مغذية وخفيفة وسهلة الهضم للسماح لجهازك الهضمي بالاسترخاء والشفاء. تناول الطعام بكميات صغيرة على فترات متكررة. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل لمنع تفاقم الأعراض. ابدأ في اتباع نظام غذائي عادي ، وإن كان بكميات صغيرة وعلى فترات متكررة ، حيث تبدأ في الشعور بالتحسن.

مضاعفات التسمم الغذائي أثناء الحمل



الجفاف هو أكثر المضاعفات شيوعًا للتسمم الغذائي الذي يمكن أن يؤثر عليك وعلى جنينك إذا لم يتم علاجه في الوقت المحدد. اعتمادًا على السبب ، قد تظهر المضاعفات المتوسطة إلى الشديدة التالية بسبب التسمم الغذائي .

قد تعيق الليستريات ، وهي عدوى تسببها الليستريات ، النمو العصبي للجنين. في الحالات الشديدة ، قد يؤدي إلى الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

قد يؤثر التسمم الوشيقي ، الذي تسببه المطثية الوشيقية ، على الجهاز العصبي ويشل عضلات الجهاز التنفسي ، مما يجعل التنفس صعبًا.

قد يسبب داء السلمونيلات ، الذي تسببه بكتيريا السالمونيلا ، التهاب المفاصل التفاعلي والتهاب السحايا.

قد تدمر الإشريكية القولونية خلايا الدم الحمراء وتؤثر على وظائف الكلى (متلازمة انحلال الدم اليوريمي) ، والتي يمكن أن تسبب تلف الكلى في الحالات الشديدة.

إلى جانب هذه ، يمكن أن تسبب العديد من البكتيريا متلازمة القولون العصبي. وبالتالي ، يجب على المرأة الحامل تناول الأطعمة والمشروبات بعناية فائقة.



منع التسمم الغذائي



الحفاظ على النظافة الشخصية المثلى هو أفضل طريقة للوقاية من التسمم الغذائي. يمكن أن تساعد التدابير الحيوية التالية في منع التسمم الغذائي .

1. نظيف

الحفاظ على النظافة الشخصية المثلى أثناء التعامل مع الطعام وإعداده وتخزينه. لذلك ، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد تناول الطعام. في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم المطهرات التي تحتوي على الكحول. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتنظيف مطبخك ، ومستلزمات المطبخ ، والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر ، والمنتجات الطازجة ، مثل الفواكه والخضروات ، قبل الاستهلاك.

2. منفصلة

إلى جانب الحفاظ على النظافة ، فإن احتواء انتشار الجراثيم أمر ضروري لمنع انتقال التلوث. لذلك ، قم بتخزين اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض بشكل منفصل لمنع انتقال التلوث. يجب أن تضع النقاط التالية في الاعتبار أيضًا.

قم بتخزين هذه الأطعمة النيئة ، مثل اللحوم النيئة ، في أكياس أو أوعية قابلة للغلق لمنع تقطر عصيرها على الأطعمة الأخرى.

استخدم أوانيًا منفصلة وألواح تقطيع وسكاكين لتقطيع وطهي وتخزين اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية.

قم بتبريد الأطعمة القابلة للتلف ، مثل الحليب واللحوم والفواكه والخضروات ، في غضون ساعة من الشراء.

3. طبخ

قم بطهي الطعام النيء جيدًا ، مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ، لقتل البكتيريا الضارة الموجودة فيه. بالإضافة إلى ذلك ، تعرف على درجة الحرارة المثالية لطهي كل نوع من أنواع الطعام واستخدم مقياس حرارة الطعام لمعرفة ما إذا كان الطعام مطبوخًا بشكل صحيح.

أعد تسخين الطعام المخزن في حاوية أو إناء نظيف. قم بإعادة تسخين اللحوم والدواجن على الطريقة اللذيذة ، مثل لحوم اللانشون ، والهوت دوج ، والسجق المخمر أو الجاف ، واللحوم الباردة ، إلى درجة حرارة تصل إلى 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية) ، حتى إذا كان ملصق العبوة مكتوبًا مسبقًا. تخلص من الطعام بعد إعادة تسخينه مرة واحدة.



4. البرد

يمكن أن يمنع تخزين الطعام في درجات حرارة مناسبة نمو البكتيريا. حافظ على درجة حرارة الثلاجة أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية). لا تذوب تجميد الأطعمة على المنضدة. بدلًا من ذلك ، قم بإذابة الثلج منها في الثلاجة أو في الماء البارد أو في الميكروويف. قم بتخزين بقايا الطعام المطبوخة في الثلاجة في غضون ساعتين.

5. تجنب

لا تستهلك الأطعمة المعبأة ذات الأختام المكسورة أو المنتجات المعلبة التي بها انبعاج أو انتفاخ على العلبة لأنها من المحتمل أن تكون ملوثة. بالإضافة إلى ذلك ، اقرأ ملصق المنتج بعناية ولا تستهلك العناصر الغذائية التالية أثناء الحمل.

المأكولات البحرية النيئة ، مثل السوشي والساشيمي والمحار النيء والمحار النيء والاسقلوب والسيفيتشي.

البراعم غير المطبوخة جيدًا أو النيئة ، مثل البرسيم والفول والفجل والبرسيم.

البيض غير المطبوخ جيدًا أو الأطعمة التي تحتوي على بيض نيء ، مثل شراب البيض محلي الصنع ، والخليط النيئ ، وتتبيلة سلطة السيزر محلية الصنع ، وتيراميسو ، وبيض بنديكت ، والآيس كريم محلي الصنع ، وصلصة هولانديز محلية الصنع.

غير المبستر الحليب و منتجات الألبان قد تحتوي على مثل الجبن الطري، وهذه المنتجات من البكتيريا الضارة، مثل الليستريا، السالمونيلا، والقولونية.

العصير غير المبستر ( العصير الطازج) ، وعصير التفاح ، حيث ترتبط هذه المشروبات بعدوى الإشريكية القولونية. بدلًا من ذلك ، ابحث عن المشروبات المبسترة أو قم بتسخينه حتى يغلي قبل تناوله.

الأطعمة الجاهزة للأكل ، مثل اللحوم الجاهزة أو الدجاج اللذيذ ، وسلطة المأكولات البحرية ، مثل تلك المصنوعة من التونة. يمكنك تناولها إذا قمت بطهيها إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت (73.8 درجة مئوية).



متى تتصل بالطبيب



الحمل فترة حساسة حيث يجب عليك طلب رعاية طبية فورية إذا كنت تشك في حدوث تسمم غذائي. فيما يلي بعض الأعراض التي تتطلب مساعدة طبية فورية .



استمرار الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام

الإسهال الدموي

حمى عالية الدرجة (102 درجة فهرنهايت أو أعلى)

القيء المستمر

فقدان الشهية

دوار عند الوقوف

جفاف شديد في الفم والحلق (علامات الجفاف الشديد)

التسمم الغذائي هو مرض ينتقل عن طريق الغذاء وعادة ما يتم الشفاء من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام. ومع ذلك ، فإن التسمم الغذائي أثناء الحمل يتطلب عناية طبية فورية. إنه ضروري لأن التسمم الغذائي يمكن أن يتفاقم ويسبب مضاعفات ضارة لك ولطفلك. ومن ثم ، حافظ على النظافة الشخصية المثلى في جميع الأوقات وتناول طعامًا صحيًا معدًا ومخزنًا بشكل صحيح لتجنب التسمم الغذائي.