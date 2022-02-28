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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يكلف شركة مياه الشرب والصرف بأعمال التطهير

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

إستجابة لمطالب المواطنين ، أثناء الجولة الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمناطق الحصايا وشرق المحطة والشادر القديم وأرض الجميلى كلف المحافظ، مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنفيذ الدورى لأعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى المرتبطة بمحطة رفع الرضاوى .

والتى شهدت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الإنحدار للصرف الصحى ، للربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتى الحصايا وأرض الجميلى بأطوال 2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه مما ساهم فى القضاء على مشاكل الطفح التى كان يعانى منها أهالى الحصايا وأرض الجميلى ، فيما قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بهذه المناطق السكنية بشرق المدينة .

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وأشار محافظ أسوان ، إلى أنه جارى رصف ورفع كفاءة شوارع الفريق شلالى والشادر القديم وسنترال شرق ، ومدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه وبطول 2 كم ، ومتوسط عرض 10 أمتار حيث روعى أن تنفيذ أعمال الرصف فى الفترة الليلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم .

وأوضح المحافظ ، إلى أنه سبق مشروع الرصف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بهذه المناطق بأطوال 2 كم ، ويتم بالتوازى رفع نواتج الحفر والأعمال الجارية أولاً بأول لتحقيق السيولة المرورية للمقيمين بالمناطق السكنية .

ووسط الأنغام والأغانى الفولكلورية والتراثية لفرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية ، شهدت وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة نيفين القباج ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بر آمان " لدعم وحماية صغار الصيادين بإجمالى 42 ألف صياد موزعين في 9 بحيرات على مستوى الجمهورية. 

وذلك بحضور الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، وكذا أليس أندرو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث شملت الفاعليات عرض لفيديو عن المبادرة الرئاسية ، بجانب تسليم مستلزمات الصيد من بدل واقية وشبك وكزولوك لعدد من الصيادين ، وأيضاً خلايا للطاقة الشمسية. 

فيما اختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

من جهة أخرى ، أكد اللواء أشرف عطية ، على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً. 

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

 

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