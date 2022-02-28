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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق 5 محلات بالسوق السياحي في أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أعمال مراجعة تراخيص المحلات المتواجدة داخل السوق السياحى القديم والتعامل الفوري مع أي مخالفات لخط التنظيم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى كلف مسئولي الوحدة المحلية أثناء جولته الميدانية الأخيرة للسوق السياحى بالمرور الميدانى اليومى لرصد أي مخالفات وغلق أي محلات أو بازارات تتجاوز حدود وخط التنظيم خارج المسافة المخصصة لها، والقيام بعرض منتجاتها فى الأنشطة المختلفة على أعمدة المظلات الخشبية والتي تم تركيبها ضمن مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى بطول 2400 متر.

 

وفى هذا الإطار، تم غلق 5 محلات من بينها 2 محل غلق دائم لعدم وجود ترخيص و3 محلات تم إصدار قرار غلق لهم لمدة 5 أيام لمخالفة الترخيص وحدود التنظيم، وأوضح المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم تكثيف أعمال النظافة العامة بالسوق السياحى وميدان المحطة وكورنيش النيل لإظهار الوجه الجمالى أمام المواطنين وضيوف المحافظة من الزائرين والأفواج السياحية، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع ذلك تنفيذ حملات إزالة للإشغالات المختلفة والتعامل أولاً بأول معها بهدف إعادة الانضباط بالشكل المطلوب.

 

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هذا واستجابة لمطالب المواطنين أثناء الجولة الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان لمناطق الحصايا وشرق المحطة والشادر القديم وأرض الجميلى، كلف المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنفيذ الدورى لأعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى المرتبطة بمحطة رفع الرضاوى والتى شهدت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الانحدار للصرف الصحى للربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتى الحصايا وأرض الجميلى بأطوال 2 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه مما ساهم فى القضاء على مشاكل الطفح التى كان يعانى منها أهالى الحصايا وأرض الجميلى، فيما قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بهذه المناطق السكنية بشرق المدينة.

 

وأشار محافظ أسوان، إلي أنه جارى رصف ورفع كفاءة شوارع الفريق شلالى والشادر القديم وسنترال شرق ومدرسة عمر بن الخطاب بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه وبطول 2 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، حيث روعى أن تنفيذ أعمال الرصف فى الفترة الليلية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم.

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
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