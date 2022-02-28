محافظ أسوان يكلف بعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع تنسيقى بحضور ممثلى مجلس الوزراء ، وفريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ، بجانب مسئولى المنطقة العاشرة للطرق والكبارى والرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والزراعة والصحة والكهرباء والشركات التابعه لها وجهاز التعمير ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن لمتابعة المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية ، والوقوف على أى معوقات للتعامل الفورى معها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها لسرعة تنفيذ المشروعات ونهوها وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها .

يأتي ذلك من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ لعجلة العمل داخل مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

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وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إستكمال سلسلة الجولات والمرور الميدانى من كافة الجهات المختصة ، وفريق وحدة حياة كريمة ، وتدوين أى ملاحظات يتم رصدها داخل منظومة العمل ، وتكليف الجهات المنفذة بتلافيها أولاً بأول ، وهو الذى يتوازى مع رفع تقرير بموقف المشروعات المختلفة ومعدلات ونسب التنفيذ للمحافظ ، يعقبه رفع تقرير تفصيلى شامل لمجلس الوزراء لتقديم أي تسهيلات وتيسيرات حتى يتسنى نهو المشروعات المختلفة بكافة قطاعات العمل العام على الوجه الأكمل .

ووجه المحافظ بدخول أى مشروع يتم نهوه للخدمة لتحقيق الإستفادة المثلى منه للمواطنين بنطاق القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية والتى تشمل حالياً جميع قرى مراكز أسوان الخمس بإجمالى 39 وحدة محلية قروية أم و 115 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة ، فى حين أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تتراوح مابين 35 % إلى 100 % بإجمالى مشروعات 859 مشروع وبتكلفة 14 مليار و 423 مليون جنيه / داخل 35 قرية رئيسية و 109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وعزبة .

هذا وإستجابة لمطالب المواطنين أثناء الجولة الميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان لمناطق الحصايا وشرق المحطة والشادر القديم وأرض الجميلى كلف المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنفيذ الدورى لأعمال التطهير لخطوط الصرف الصحى المرتبطة بمحطة رفع الرضاوى .

والتى شهدت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الإنحدار للصرف الصحى للربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتى الحصايا وأرض الجميلى بأطوال 2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه مما ساهم فى القضاء على مشاكل الطفح التى كان يعانى منها أهالى الحصايا وأرض الجميلى ، فيما قامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء فى أعمال رصف عدد من الشوارع الداخلية بهذه المناطق السكنية بشرق المدينة .