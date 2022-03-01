سارة مكي ميس نايل 2022: هدفي التمثيل وهذه نصائحي للبنات.. فيديو وصور

قالت سارة مكي ميس نايل 2022، أن كانت تتمنى الاشتراك في مسابقات ملكات الجمال، مشيرة أن مسابقة ميس نايل مختلفة تماما.

ميس نايل 2022

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أهم ما يميز مسابقة ميس نايل أنها خالية من العُري، وأن الإطلالات كانت متنوعة بين العباءة والتنكري والفساتين المحتشمة.

سارة مكي ورئيس مهرجان ميس نايل في ندوة بصدى البلد

وأضافت سارة مكي أن سمات شخصيتها اختلفت تماما عن بداية المسابقة، حيث اكتسبت حديثا الثقة بالنفس عند الحديث على المسرح وأمام الجمهور، تخطي العقبات والوصول للهدف، الحرص على التواجد في المواعيد المحددة.

ميس نايل في ندوة صدى البلد

وصرحت ميس نايل 2022، أنها تتمنى الاشتراك في مسابقات عالمية، مشيرة أنها فخورة بنفسها وشخصيتها الجديدة، وهدفي الدخول في مجال الفن والتمثيل.

وقالت ميس نايل 2022 أن المنافسة بين المتسابقات كانت شريفة وخالية من الغيرة والحقد.

وقدمت نصائح للفتيات اللاتي يرغبن في الاشتراك في الموسم الجديد لميس نايل، من اهمها الالتزام والثقة بالنفس والمثابرة.