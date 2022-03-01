ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة للقاءات ميدانية مع المواطنين بجمعية تنمية المجتمع بقرية الكوبانية بمدينة أسوان.

وأشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، وفاطمة عمر، من فريق الإعلام والتوعية.

وأقرأ أيضاً:

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وفى ضوء الجهود المتواصلة لعقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة.

فيما أختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً.

مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى لتطوير آليات العمل ، ومنها أهمية تطبيق الغلق الكامل لبحيرة ناصر بداية من أول مارس القادم ولمدة شهر ونصف بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتنمية البحيرات للوصول بمعدلات الإنتاج السمكى المستهدفة.

وأضاف أشرف عطية بأنه في ظل مبادرة حياة كريمة " نستكمل سلسلة الجهود المبذولة بتوقيع برتوكول التعاون بينها وبين محافظة أسوان لتطوير المنتجات اليدوية والتراثية بهدف التمكين الإقتصادى والحماية الاجتماعية والرعاية للآلاف من الأسر التي تقوم بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مجال الحرف البيئية والمنتجات والمشغولات اليدوية ، وهو الذى سيتوازى معه تقديم نفس الدعم والمساندة للصيادين وأسرهم من خلال نفس البرتوكول .