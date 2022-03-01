عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

ندوة تعريفية للتأمين
ندوة تعريفية للتأمين الصحى الشامل بأسوان

نظمت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحى الشامل لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بالإضافة للقاءات ميدانية مع المواطنين بجمعية تنمية المجتمع بقرية الكوبانية بمدينة أسوان.

وأشرف على الندوة فريق التوعية والإعلام متمثلا فى أحمد عطية غزالى، مدير الإعلام ومنسق محور التوعية والإعلام للتأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، وكلا من الدكتورة هبة الله حجاجى، وفاطمة عمر، من فريق الإعلام والتوعية.

وأقرأ أيضاً: 

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يكلف شركة مياه الشرب والصرف بأعمال التطهير

إغلاق 5 محلات بالسوق السياحي في أسوان

وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وتحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق العام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، وفى ضوء الجهود المتواصلة لعقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة. 

فيما أختتمت الفاعليات بقيام وزيرة التضامن الإجتماعى ومحافظ أسوان بتوقيع برتوكول تعاون بشأن تطوير المنتجات اليدوية والتراثية والتمكين الاقتصادي مع تقديم أوجه الرعاية المتكامل للأسر العاملة في مجالات إنتاج المشغولات اليدوية والصيد من خلال تقديم الدعم في وتنمية وتطوير التصميمات ، والمعارض للتسويق ، بجانب ورش العمل التثقفية ، علاوة على الإستفادة من خبرات وقدرات الجمعيات الأهلية.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن تفعيل وزارة التضامن الإجتماعى للمبادرة الرئاسية " بر آمان " تعكس أهتمام الدولة ومد يد الرعاية الاجتماعية والتمكين الإقتصادى لحوالى 22 ألف صياد يعملون ليل نهار في بحيرة ناصر والتي تمتد شواطئها لأكثر من 7 ألاف كيلو متر شرقاً وغرباً. 

مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة والهيئة العامة للثروة السمكية والجهات الأخرى لتطوير آليات العمل ، ومنها أهمية تطبيق الغلق الكامل لبحيرة ناصر بداية من أول مارس القادم ولمدة شهر ونصف  بما يحقق العائد الإقتصادى المرجو بزيادة الإنتاج من الأسماك الأورجنيك عالية الجودة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتنمية البحيرات للوصول  بمعدلات الإنتاج السمكى المستهدفة. 

وأضاف أشرف عطية بأنه في ظل مبادرة حياة كريمة " نستكمل سلسلة الجهود المبذولة بتوقيع برتوكول التعاون بينها وبين محافظة أسوان لتطوير المنتجات اليدوية والتراثية بهدف التمكين الإقتصادى والحماية الاجتماعية والرعاية للآلاف من الأسر التي تقوم بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مجال الحرف البيئية والمنتجات والمشغولات اليدوية  ، وهو الذى سيتوازى معه تقديم نفس الدعم والمساندة للصيادين وأسرهم  من خلال نفس البرتوكول .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التامين الصحي الشامل اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

نقل تدهس 6 سيارات أعلى الدائري وتتسبب في زحام شديد

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 1- 3- 2022

موضوعات متعلقة

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظ أسوان يكلف شركة مياه الشرب والصرف بأعمال التطهير

ترشيحاتنا

الزراعة: ارتفاع أسعار اللحوم البلدى بسبب ارتباك حركة النقل والشحن

بعد حصارها يومين..الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مشارف خيرسون الأوكرانية|شاهد

حكم المجاهرة بالمعصية .. اعرف الموقف الشرعي ونصيحة العلماء للتوبة

تأجيل محاكمة قاتل جدته في البساتين ل 27 مارس

دعم فلسطين والمؤسسات العربية الوطنية.. 16 توصية لمؤتمر «القومي لحقوق الإنسان» الدولي

قتلوا 20 معزيًا .. مسلحون يفتحون النار في تشييع جنازة بـ نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

انتقاما من رئيسه.. أوكراني يدمر يختا روسيا بملايين الجنيهات

فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

بطلقات طائرة حربية.. تفاصيل إصابة أول مصري في أوكرانيا

غابت عن الشاشة في ظروف غامضة.. ما لا تعرفه عن جالا فهمي

ميمي جمال تهاجم هادي الباجوري بعد طلاقه من ياسمين رئيس.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ