أسطورة الوادي..حمادة هلال يروج لمسلسل المداح من الكواليس..فيديو

شارك الفنان،حمادة هلال،جمهوره،فيديو من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني (المداح2)،ونشره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب حمادة هلال من خلال الفيديو مروجا لمسلسله:توكلنا عليك يارب مسلسل #المداح (‏أسطورة الوادي)بإذن الله رمضان 2022 على قناه mbc مصر تأليف :امين جمال - شريف يسري - وليد ابو المجد اخراج : احمد سمير فرج مدد يارب #المداح .

اعتذار نسرين طافش

وستغيب نسرين طافش، عن جمهور مسلسل “ المداح ” فى جزئه الثاني، حيث من المقرر أن تلعب هبة مجدى دورا بديلاً للشخصية التى لعبتها “طافش”.

واعتذرت نسرين طافش، عن تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

وقالت نسرين طافش عن دورها في مسلسل “المداح” الجزء الأول: "مسلسل المداح كان فرصة جميلة لتقديمي للجمهور المصري بشكل مختلف تمامًا".

بينما قرر الفنان حمادة هلال أن يكمل مشوار شخصيته فى مسلسل المداح وذلك بعد نجاح العمل فى رمضان الماضى وهو الأمر الذى دفعه لاستغلال هذا النجاح فى عمل اخر خاصة ان القضية التى يطرحها العمل تتحمل تقديمها فى عمل آخر وأجزاء مختلفة، وبدأ تصويره مسلسله.

وشارك فى بطولة المداح كل من حمادة هلال ودنيا عبدج العزيز ونسرين طافش وخالد سرحان وأحمد بدير وحنان سليمان.