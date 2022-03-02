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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بإطلالة أنيقة وناعمة.. لجين عمران تظهر بقميص أسود عبر إنستجرام |صور

لجين عمران
لجين عمران

حرصت الإعلامية  السعودية لجين عمران على نشر صورة جديدة لها من زيارتها للرياض بالسعودية، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت لجين عمران بإطلالة أنيقة وناعمة .

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية قميص ناعم باللون الأسود بأكمام طويلة، وعليه بنطال واسع باللون الأسود أيضا، فيما اختارت ارتداء جاكيت طويل باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة مع حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون البيج الفاتح، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها .
 

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وأكملت لجين عمران إطلالتها بترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها وظهرها ، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت لجين عمران بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع وضع الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود و السموكي أيز لتبرز جمال عينيها.
 


ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الاكسسوارات، حيث اكتفت بإختيار ساعة يد وقلادة طويلة وناعمة باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.

 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية

 

وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.

وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، واختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

 

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