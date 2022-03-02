لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها، مجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".



وظهرت "لاميتا" فى الصور بإطلالة مثيرة وهى ترتدى بادى شيفون بيج وتنورة قصيرة باللون الابيض، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها .



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.



وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

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