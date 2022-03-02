منة فضالي تخطف قلوب متابعيها من شوارع لبنان

نشرت الفنانة منة فضالي ،صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل للصور و الفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منه فضالي في الصور و هي تستمتع بشوارع لبنان مما اثار اعجاب متابعيها.



وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.