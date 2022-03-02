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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رسالة عنيفة.. ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد عثورها على حشرة في طعامها؟

ماذا فعلت الملكة
ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد عثورها على حشرة في طعامها؟

كشف خادم سابق للملكة إليزابيث في كتابه «العشاء في قصر باكنجهام»، أن الملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب كانا يحتفظان بمفكرة بجوار أطباقهما أثناء تناولهما الطعام حتى يتمكنا من تدوين الملاحظات حول الوجبة إلى الشيف.

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وحسب ما نقله صحيفة «الديلي ستار» البريطانية عن «My London» قال تشارلز أوليفر إن الملكة إليزابيث وجدت في احدي مرات تناولها للطعام «يرقة ميتة» في طبق السلطة موضحاً أنها تستمتع بالوجبات الطازجة المليئة بالفواكه والخضروات بدلاً من الأطباق الغريبة.

وأضاف «أوليفر» ، أنه لكي تلقن الملكة درسا قاسيا للطاهي كتبت في المفكرة أمامها: «لقد وجدت هذا في السلطة - هل يمكنك تناولها؟». 

 الطعام المفضل لدى الملكة

وفي وقت سابق، كشف دارين أوجرادي، طاهي الملكة إليزابيث السابق عن الطعام المفضل لدى الملكة، مبيناً أنها ليست من محبي الوجبات السريعة بوجه عام، لكنها تفضّل البرجر دون خبز، والطعام الفرنسي الكلاسيكي.

وأكد «أوجرادي» أن الملكة تحب الهامبرجر، لكنها تطلبه دون خبز، وأنها لا تطلب وجباتها من مطاعم الوجبات السريعة، وإنما تطلب من طاقمها إعداده في مطبخ القصر.

وأضاف طاهي الملكة إليزابيث السابق: «كنا نصنع البرجر بأنفسنا، يصيدون الغزلان ونصنع البرجر من لحومها».

وعندما لم يكن دارين يصنع البرجر الخالي من الخبز للملكة، كان يقوم بشكل أساسي بطهي الطعام الفرنسي الكلاسيكي المفضل لديها.

وكشف دارين، أيضاً أن الملكة ليست من عشاق البيتزا، ولم يتم تقديم بيتزا واحدة طوال 15 عاماً في القصر.

وكان الطاهي المحترف دارين أوجرادي في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة والأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنجهام.

 

طاهي الملكة إليزابيث الملكة خادم سابق الامير فيليب My London طبق السلطة

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