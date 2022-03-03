روشتة غذائية متكاملة.. تعرف على فوائد المبكبكة.. فيديو

كشف الدكتور وليد هندي، استشارى الصحة النفسية، عن فوائد أكلة المبكبكة، قائلا: "أكلة أكثر من نصف سكان مصر يعشقها".

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "سفرة دايمة" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تلك الوجبة موجودة فى الصعيد وقبائل البدو والعربية ومرسي مطروح والسلوم وشمال سيناء.

وتابع أنه من ضمن فوائد المبكبكة أنها تكون دائما حارة، حيث أنها تحتوي على فيتامين جيم، وهو مهم جدا لجسم الإنسان ويقلل ضغط الدم ويكون كرات الدم الحمراء ويقوي الإدراك والمناعة.

واستكمل أن تلك الأكلة أيضا بما فيها من مكونات تحافظ أيضا على البشرة وحيوية الجلد ولون الشعر، إلى جانب أنه يجعل للإنسان حيوية ونشاط وإقبال على المواقف الإجتماعية، "روشتة غذائية 10 على 10".