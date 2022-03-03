عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

سيتم بناء 200 وحدة فقط للولايات المتحدة

خرجت سيارة G واجن من تشكيلة طرازات مرسيدس بنز مثل معظم السيارات العاملة بمحرك V8 ولكنها الآن تعود في ثوبها الجديد وفي إصدار خاص وحصري يقتصر على بناء 200 وحدة فقط من مرسيدس G كلاس Edition 550 داخل الولايات المتحدة مع إجراء بعض التعديلات على المظهر الخارجي والمقصورة جنبًا إلى جنب مع بعض شارات الخصوصية.

مرسيدس G كلاس Edition 550

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تستلهم مرسيدس جي واجن Edition 550 إطلالتها الأنيقة من طراز مرسيدس AMG G550 وتأتي بمحرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التوربيني يزأر بقوة 416 حصانًا ، بدلاً من محرك طراز مرسيدس AMG G63 بقوة 577 حصانًا. سيتم تقديمه مرسيدس جي واجن 550 إما بلون Jupiter Red أو Arabian Grey أو لون جديد يسمى Moonlight White.

مرسيدس G كلاس Edition 550

تتميز المقصورة الداخلية بتنجيد فاخر من جلد نابا ذات اللونين، وزخارف من ألياف الكربون ، وخيارات منها خاصية التدليك لركاب المقاعد الأمامية. هناك أيضًا شارة خاصة على المقبض الجانبي للراكب تشير إلى فئة الإصدار الخاص كواحدة من 200 سيارة فقط حول العالم، وشعار مشابه على الرفارف الأمامية متضمنا رسم جميل للسيارة وهي تتسلق جبلًا.

أما بالنسبة للهيكل والمظهر الخارجي للسيارة الإصدار 550 يتميز بزخرفة سفلية باللون الأسود على المصد الأمامي مع نفس عجلات AMG ذات اللون الأسود مقاس 20 بوصة ذات مع 14 ضلع وهي المتوفرة بشكل اختياري في سيارات AMG .

مرسيدس G كلاس Edition 550

لم تصدر مرسيدس السعر الرسمي المقرر لإصدار 550 بعد ، لكن على الأرجح سيكون في حدود الـ 150 ألف دولار وليس أقل من ذلك أبدا، بالنظر إلى الترقيات الهائلة سواء التغييرات المرئية أو على كفاءة وأداء السيارة بمحركها الـ 8 سلندر القوي.