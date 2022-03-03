عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتم بناء 200 وحدة فقط للولايات المتحدة

عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

مرسيدس G كلاس Edition
مرسيدس G كلاس Edition 550

 

خرجت سيارة G واجن من تشكيلة طرازات  مرسيدس  بنز مثل معظم السيارات العاملة بمحرك V8 ولكنها الآن تعود في ثوبها الجديد وفي إصدار خاص وحصري يقتصر على بناء 200 وحدة فقط من مرسيدس G كلاس Edition 550 داخل الولايات المتحدة مع إجراء بعض التعديلات على المظهر الخارجي والمقصورة جنبًا إلى جنب مع بعض شارات الخصوصية.

مرسيدس G كلاس Edition 550

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تستلهم مرسيدس جي واجن Edition 550 إطلالتها الأنيقة من طراز  مرسيدس  AMG G550 وتأتي بمحرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التوربيني يزأر بقوة 416 حصانًا ، بدلاً من محرك طراز مرسيدس AMG G63 بقوة 577 حصانًا. سيتم تقديمه مرسيدس جي واجن 550  إما بلون Jupiter Red أو Arabian Grey أو لون جديد يسمى Moonlight White. 

مرسيدس G كلاس Edition 550

تتميز المقصورة الداخلية بتنجيد فاخر من جلد نابا ذات اللونين، وزخارف من ألياف الكربون ، وخيارات منها خاصية التدليك لركاب المقاعد الأمامية. هناك أيضًا شارة خاصة على المقبض الجانبي للراكب تشير إلى فئة الإصدار الخاص كواحدة من 200 سيارة فقط حول العالم، وشعار مشابه على الرفارف الأمامية متضمنا رسم جميل للسيارة  وهي تتسلق جبلًا.

 

أما بالنسبة للهيكل والمظهر الخارجي للسيارة الإصدار 550 يتميز بزخرفة سفلية باللون الأسود على المصد الأمامي مع نفس عجلات AMG ذات اللون الأسود مقاس 20 بوصة ذات مع 14 ضلع وهي المتوفرة بشكل اختياري في سيارات AMG .

مرسيدس G كلاس Edition 550

لم تصدر  مرسيدس  السعر الرسمي المقرر لإصدار 550 بعد ، لكن على الأرجح سيكون في حدود الـ  150 ألف دولار وليس أقل من ذلك أبدا،  بالنظر إلى الترقيات الهائلة سواء التغييرات المرئية أو على كفاءة وأداء السيارة بمحركها الـ 8 سلندر القوي.

مرسيدس مرسيدس بنز G واجن مرسيدس G كلاس Edition 550 مرسيدس G كلاس مرسيدس AMG G550 مرسيدس AMG G63

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

منصة محدثة و 17 طراز جديد… هيونداي تكشف خطتها لـ 2030 في "يوم المستثمرين"

بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتصميم.. ألبين تكشف عن مفهوم A4810 الكهربائية الخارقة

منع التصدير وإنهاء مشاريع مشتركة.. رد فعل شركات السيارات على الغزو الروسي لأوكرانيا

لجنة رياضة السيارات بالمملكة المتحدة تحظر حاملي الرخصة الروسية والبيلاروسية من السباقات

فورد تفصل قطاع السيارات الكهربائية عن محركات الاحتراق

بولستار 02 رودستر مفهوم جديد لسيارة كهربائية خارقة تدخل الإنتاج التجاري 2025

إعادة بناء افنتادور المدمرة.. القصة الكاملة لاحتراق سفينة الشحن فيليسيتي إيس

لقطات تجسسية جديدة لـ «بورشه 911» الهايبرد

ترشيحاتنا

بعد استهداف كاتدرائية الصعود|رئيس أوكرانيا لـ بوتين: لا مخبأ يحميك من الله

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

أكثر من 76 ألف طالب أجنبي.. سر الانجذاب للدراسة في أوكرانيا

عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 152 مدرسة و 15 معهدا أزهريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

فيديو

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ