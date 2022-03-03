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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل برفقة شقيقتها في الجونة

صدى البلد

شاركت الفنانة بسمة بوسيل،جمهورها،بأحدث إطلالة لها،ونشرت صورة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت بوسيل بصحبة شقيقتها من مدينة الجونة،وكتبت من خلال صورتهما معلقة:"حبي".

 

وفي سياق آخر، كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى عبر انستجرام:"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

 فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفنى الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

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