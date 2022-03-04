علاء عبد العال عن موقف إيسترن كومباني: "مازلنا في منطقة الخطر.. والأداء تحسن"

يرى علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أن مستوى فريقه اختلف للأفضل خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن فريقه مازال في موقف خطر بجدول ترتيب الدوري ولكنه سار خطوة على الطريق الصحيح بعد الفوز الأخير على سيراميكا كليوباترا.



قال عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفوز الأخير على سيراميكا كان هاما للغاية، لعودة الفريق إلى ثقته مرة أخرى"



أضاف: "تعاقدنا مع 17 صفقة شتوية والفريق تغير بالكامل، لذلك كنا نريد وقتا للانسجام بين اللاعبين، وعودة الحماس إلى اللاعبين يعد نجاحا، وأوجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي على موافقة انضمام الصفقات الشتوية وتغيير الفريق بالكامل من الممكن أن يكون هناك إدارة أخرى تخشى تغيير الفريق، ولكن طلباتي تم تنفيذها، والـ17 لاعيب بحوالي 7 مليون جنيه، وشكل إيسترن كومباني تغير"



وختم حديثه قائلا: "كأس الرابطة ساهم في انسجام اللاعبين، والأداء اختلف كثيرا، ولكن لسة معملناش حاجة ولسة بدري والموقف مازال سيئ ولكننا مشينا خطوة على الطريق الصحيح"