شذى: لا أمانع الغناء مع ويجز وأرفض المشاركة في أفلام المقاولات|خاص

قالت الفنانة شذى إنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة "آه يا ليلنا" التي حققت مشاهدات عالية عقب طرحها على موقع يوتيوب خلال الأيام الماضية.

وأشارت شذى في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنها سعيدة بنجاح أغنيتها الجديدة في ظل وجود منافسة بين العديد من الأعمال على الساحة حاليا منها أغاني ويجز وعلي لوكا ورامي صبري وغيرهم.

وأوضحت شذى أنها أعجبت كثيرا بأغنية ويجز الجديدة "البخت" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ووصفته بأنه فنان موهوب وناجح ويقدم نوع مختلف من الموسيقى والكلمات التي لها جمهورها الكبير.

وأكدت شذى على أنها لا تمانع الغناء مع ويجز أو غيره من مقدمو فن الراب، مثل الفنان الشاب علي لوكا الذي وصفته بأنه صديق مقرب، وحقق نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنيته "متخافيش ياما"

وكشفت شذى في تصريحاتها لصدى البلد، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة وهي "جوه قلوبنا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وقالت شذى إنها لا تمانع تقديم عمل استعراضي غنائي يتم توظيفه وتقديمه بطريقة صحيحة حتى لا يصبح خطوة خاطئة، مشيرة إلى أنها تتمنى العودة إلى التمثيل مرة أخرى وتقديم فيلم سينمائي محترم بعيدا عن أفلام المقاولات التي تعرض عليها، حتى ولو ظهرت كضيف شرف فقط.