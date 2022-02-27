شذى تحقق مليون مشاهدة بـ آه يا ليلنا.. وتعد الجمهور بمفاجآت قريبا

حقق كليب أغنية "آه يا ليلنا" للمطربة شذى، نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تجاوز المليون مشاهدة في الأسبوع الأول من طرحه.

وأعربت الفنانة شذى، عن سعادتها الغامرة بنجاح أولى أغانيها في مطلع عام 2022، متمنية أن يكون هذا العام أفضل من الذي قبله، وتحقق نجاحات كثيرة، مشيرة إلى أن كواليس تصوير أغنية "آه يا ليلنا"، كانت رائعة واستمتعت بها بشكل كبير.

وأكدت شذى، في بيان إعلامي، أنها تعمل خلال الفترة الحالية على تحضير العديد من المفاجآت للجمهور، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، لافتة إلى أن لديها رغبة شديدة في التنوع والاختلاف فيما تقدمه خلال العام الحالي.

يشار إلى أن أغنية "آه يا ليلنا"، إنتاج شركة Kmedia، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر، ومهندس صوت أمير محروس، لتكون أولى أغانى شذى فى عام 2022.

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا.. حبة من تفكيرنا اعمل فينا جميل

رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الأحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل

أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل

لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان

وانا جنبى حبيبى وبيوصفنى.. بغلاوته يحلفنى.. وشى يجيب ألوان

وطرحت شذى آخر أعمالها الغنياته مؤخراً، وهي أغنية "اشتغالة ولا لأ"، على موقع "يوتيوب"، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وتجدد تعاونها مع عزيز الشافعى في أغنية جديدة تحمل اسم "جوا قلوبنا" ومقرر طرحها قريباً.