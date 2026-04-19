الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الفريق أسامة ربيع يستقبل وفد معهد دراسات الحرب الجوية |صور

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة


استقبل الفريق أسامة ربيع بولاية صباح، اليوم الأحد، وفد دارسي الدورة رقم (47) أركان حرب تخصص قوات جوية، برئاسة اللواء طيار أركان حرب محمد محفوظ أمينو، مستشار معهد دراسات الحرب الجوية، للوقوف علىبولاية صباح، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ضم الوفد 75 دارسًا من مصر وعددا من الدول الصديقة والشقيقة منها  ليبيا والسعودية والكويت والأردن وسلطنة عُمان.

في مستهل الزيارة رحب الفريق أسامة ربيع بوفد الدارسين من الطيارين المصريين ومختلف الجنسيات المشاركة، معربا عن تقديره للدور الهام المنوط بالمعهد في صقل مهارات الدارسين، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء واجباتهم تجاه أوطانهم.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كشريان حيوي عالمي يربط حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب،  مشيرا أن المنطقة تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية، والتي كان لها تأثير ملحوظ على معدلات الملاحة بالقناة، وأثرت سلبا على عائدات الهيئة منذ عام 2023.

من جهته توجه اللواء طيار أركان حرب محمد محفوظ أمينو، بالشكر للفريق أسامة ربيع على حسن الضيافة والمعاونة الصادقة التي تبديها هيئة قناة السويس لدارسي معهد دراسات الحرب الجوية، وحرصها الدائم على استعراض أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم، مشيداً بالدور الحيوي لهيئة قناة السويس في الارتقاء بمنظومة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة والتي تحافظ للقناة على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

ثم أهدى الفريق أسامة ربيع درع الهيئة إلى اللواء أ.ح محمد محفوظ أمينو والذي بادر بدوره بإهداء درع معهد دراسات الحرب الجوية للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

عقب ذلك، توجه الوفد إلى أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية، حيث شاهد الوفد عرضا تقديميا عن أبرز المشروعات التنموية بالقناة، ابتداءً بحفر قناة السويس الجديدة، وحتى الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وما سجلته حادثة السفينة البنمية العملاقة EVER GIVEN من براعة الفكر المصري وكفاءة الأيدي العاملة بالهيئة.

وتوجه الوفد إلى أنفاق تحيا مصر تبعها القيام بجولة بقناة السويس الجديدة، لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

