شذى تروج لأحدث أغانيها آه ياليلنا

روجت الفنانة شذى ، لأحدث أغانيها التي تحمل اسم: اه ياليلنا، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشرت شذي بوستر الاغنية، وعلقت عليه: "متوفر الان"، ونالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



أغنية اه ياليلنا لـ شذى، من كلمات: تامر حسين، الحان: محمد النادي، توزيع: طارق عبد الجابر، هندسة صوتية وميكس وماستر: أمير محروس.



وحلت المطربة شذى ضيفة على موقع صدى البلد للاحتفال بنجاح أغنيتها الجديدة " اشتغالة ولا لأ".

وكشفت شذى من خلال ندوتها عن سبب ابتعادها لفترة طويلة عن الساحة الفنية وهو دقة اختيارها للأغاني فى ظل انتشار أنواع مختلفة من الموسيقى .

أحدث أغاني شذى

جدير بالذكر أن المطربة شذى طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها “اشتغالة ولا لأ” عبر اليوتيوب والمنصات الغنائية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، وإنتاج شركة كاسيت، رؤية فنية للمنتج محمد حامد.

وطرحت شذى مؤخرا، أغنية "مقلوبة حياتي"، عبر جميع المتاجر الإلكترونية والإذاعات المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.