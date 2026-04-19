الهجن تعود لتتألق في شرم الشيخ.. استعدادات مكثفة لانطلاق بطولة تنشيطية كبرى

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة اللمسات النهائية لانطلاق البطولة التنشيطية لسباق الهجن، والمقرر إقامتها بمضمار الهجن الدولي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، في إطار الاستعدادات المكثفة لإخراج الحدث بصورة مشرفة تعكس المكانة السياحية للمدينة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، حيث جرى استعراض مختلف الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة.

وشهد الاجتماع مناقشة الخطوط العريضة لتنظيم السباق، بما يعزز من مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية، ويبرز رياضة الهجن كأحد أهم مظاهر التراث البدوي الأصيل، فضلًا عن دورها في تنشيط السياحة الرياضية.

كما استعرض المحافظ جهود رفع كفاءة مضمار الهجن والمنطقة المحيطة به، والتجهيزات الإعلامية المصاحبة، إلى جانب إعداد قائمة المدعوين التي تضم عددًا من الوزراء وكبار الشخصيات العامة، فضلًا عن وفود عربية ودولية، في مقدمتها الوفدان السعودي والأردني، بالإضافة إلى مشايخ وعواقل القبائل.

وتناول الاجتماع تنظيم مجموعة من الفعاليات، تشمل عروضًا فنية ورياضية وكرنفالات، إلى جانب أمسيات ثقافية، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف المهرجان من مختلف الجنسيات.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية إدراج سباقات الهجن ضمن الخريطة السياحية للمحافظة كأحد عناصر الجذب المستدامة، مع العمل على تنظيمها بصورة دورية، خاصة خلال الموسم الشتوي، وتطويرها لتصبح مهرجانًا دوليًا متكاملًا.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة أكثر من 400 جمل، إلى جانب عدد كبير من القبائل العربية، ومشاركة تسع محافظات مصرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

وعلى هامش الفعاليات، تُنظم زيارات إلى قرية التراث البدوي للتعريف بمنتجات الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تقدمها الفتيات والسيدات السيناويات، دعمًا للمجتمع المحلي، والحفاظ على الهوية الثقافية لمحافظة جنوب سيناء.



