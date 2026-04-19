محاولة ثانية لإنعاش المفاوضات.. وفد إيراني يتجه إلى باكستان للقاء مسؤولين أمريكيين

في تحرك جديد لإحياء المسار الدبلوماسي، كشفت مصادر إيرانية عن توجه وفد من طهران إلى باكستان خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الولايات المتحدة.





وبحسب المصادر، من المتوقع أن يضم الوفد نفس الفريق الذي شارك في الجولة السابقة، وعلى رأسهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في خطوة تعكس تمسك طهران باستمرار التفاوض رغم تعثر المحادثات الأخيرة.





وتسعى هذه الجولة إلى تحقيق تقدم يمهد لإعلان رمزي بتمديد وقف إطلاق النار، وسط توقعات بإمكانية عقد لقاء رفيع المستوى بين قيادتي البلدين في حال تحقق اختراق حقيقي في المباحثات.





في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وفدًا من كبار المسؤولين سيتوجه أيضًا إلى باكستان، تمهيدًا لانطلاق جولة جديدة من محادثات السلام، في مؤشر على وجود رغبة مشتركة لإعادة فتح قنوات الحوار وإنهاء حالة التصعيد بين الطرفين.





ورغم هذه التحركات، لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من طهران بشأن سفر الوفد، ما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات متعددة، بين انفراجة دبلوماسية جديدة أو استمرار حالة الجمود



