كأس آسيا .. بثلاثيه نظيفه النصر ينهي الشوط الأول أمام الوصل

تقدم فريق النصر السعودي بثلاثيه نظيفه امام الوصل الاماراتي في الشوط الاول من مباراة ربع نهائي كأس آسيا .

واحرز كرستيانو رونالدو نجم النصر الهدف الاول في الدقيقه 11 من عمر المباراة ثم احرز مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقه 24 ثم احرز عبد الإله العمري الهدف الثالث في الدقيقه 26 من عمر المباراة

وجاء تشكيل فريق النصر لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي على النحو التالي :

حراسة المرمي: بينتو

خط الدفاع:بوشل - سيمكان -عمري -إنييجو.

خط الوسط الدفاعي:بروزوفيتش -أنجيلو كومان - ماني - جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو