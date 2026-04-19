فيديو كفر الشيخ يشعل الجدل.. روايات متضاربة عن الزوجة وحماها قبل الصلح

أثار فيديو متداول في محافظة كفر الشيخ جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره واقعة اعتداء داخل أسرة بين زوجة ووالد زوجها، وسط روايات متباينة حول تفاصيل ما حدث، بين من يتحدث عن خلافات أسرية ممتدة وتبادل للاتهامات، ومن يشير إلى أن المقطع تم تداوله بشكل مجتزأ خارج سياقه الكامل، ما دفع الأجهزة المعنية إلى فحص ملابسات الواقعة والتحقق من حقيقتها.

ومن جانبه، قال محمد، صاحب أحد محلات البقالة القريبة من منزل الأسرة، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة الاعتداء في فيديو كفر الشيخ لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا أن الحادث مرتبط بخلافات أسرية سابقة بين الأطراف.

وأضاف محمد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الزوجة كانت قد غادرت منزل الزوجية بسبب خلافات، ثم عادت لاحقًا لأخذ متعلقاتها وأطفالها، لتقع مشادة مع والد زوجها تطورت للاعتداء متبادل بين الطرفين ولكن الزوجة اقتطعت الفيديو لتظهر أن الإعتداء من والد زوجها فقط ولكن الحقيقة أن الإعتداء كان متبادل بينها وبينه.

وولفت إلى أن الفيديو المتداول تم تصويره منذ حوالي 7 أشهر، قبل أن يتم الصلح لاحقًا بين جميع الأطراف.

ومن جانب آخر، أظهرت التحريات أن الزوجة حصلت لاحقًا على المقطع المصور وقامت باقتطاع جزء منه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا وانقسامًا في الآراء بين مؤيدين لفتح تحقيق ومطالبين بالتحقق من ملابسات الواقعة.