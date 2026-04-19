قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

وزير التعليم يشدد على أهمية التعاون مع أولياء الأمور لدعم جهود التطوير

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي
ياسمين بدوي

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة المرج التعليمية، لمتابعة آخر تطورات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاستعداد للعام الدراسي المقبل بما في ذلك الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالتوسع في إنشاءات المدارس، فضلا عن متابعة الخطوات التنفيذية لإنهاء الفترات المسائية للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة بركة الحاج الابتدائية، والتي تم تجهيزها مؤخرًا ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس، بهدف استيعاب الكثافات الطلابية.

واطلع الوزير على مستوى التجهيزات التي تتم حاليا داخل المدرسة، وأعمال التطوير التي شملت البنية التحتية، والدهانات، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وإلتقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أمام المدرسة، حيث دار حديث حول مستوى العملية التعليمية داخل المدارس، واستمع إلى آرائهم بشأن ما أسفرت عنه جهود تطوير العملية التعليمية في المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية.

 استمرار التعاون بين الوزارة وأولياء الأمور

وأكد الوزير على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة وأولياء الأمور، بما يدعم جهود تطوير التعليم، ويحقق مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ العديد من الإجراءات الفعالة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر جودة وانضباطًا.

وعقب ذلك، توجّه الوزير إلى مدرسة براعم المستقبل للتعليم الأساسي، حيث تابع أعمال إنشاء مبنى جديد ملحق بالمدرسة، وذلك في إطار خطة التوسع لإستيعاب المزيد من الطلاب وإنهاء الفترات المسائية، بالتوازي مع مواصلة الإلتزام بالكثافات داخل الفصول لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية الإلتزام بالمواصفات الفنية في تنفيذ المبنى الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة، موجهًا هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الجديد وفقا للجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لتجهيزه لإستقبال الطلاب داخل المدرسة بداية العام الدراسى المقبل.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم

